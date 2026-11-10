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Fon soruşturmasında üç kişiye tutuklama talebi: Aralarında kritik isimler var

22:48, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 23:17, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Tutuklanması talep edilen isimler arasında Yunus Arıncı ve Murat Ömer Gülkan da yer aldı.

Fon soruşturmasında hakimliğe sevk edilen ve aralarında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Enver Çevik'in bulunduğu dört kişi için adli kontrol talebinde bulunuldu. Hakimliğe sevk edilen diğer isimlerden Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı'nın ise tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yedi şüpheliden üçü hakkında tutuklama, dördü ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Capital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdiler.

Üç kişiye tutuklama talebi

Adliyeye sevk edilen isimlerden Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Nureddin Çevik, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı’nın ise tutuklanması talep edildi.


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Başlıklar :Fon SoruşturmasıTutuklamaTakasbankMurat Ömer GülkanYunus Arıncı
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Fon soruşturmasında üç kişiye tutuklama talebi: Aralarında kritik isimler var
Tutuklanması talep edilen isimler arasında Yunus Arıncı ve Murat Ömer Gülkan da yer aldı.
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