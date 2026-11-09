Burdur'da 2,5 milyon yıllık keşif: 37 yıl önce bulunmuştu, Anadolu'da bugüne kadar tespit edilen en eksiksiz kalıntı

Burdur ve Isparta'da yüzey araştırması başlatılacak





Fosilin çene ve burun yapısının türün özelliklerini kusursuz yansıttığını vurgulayan Yavuz, "Kılıç dişli kediler, dönemin besin zincirinin en tepesinde yer alırdı. Bu canlı pusu kuran değil, koşucu bir avcıdır. Diğer avcılara göre burun genişliği daha fazladır çünkü koşarken sarf ettiği eforu karşılamak için oksijeni daha hızlı alabileceği bir burun boşluğu geliştirmiştir. Türkiye'de bu zamana kadar bizim çalışmamızla birlikte bu nitelikte bilinen 4 örnek var." diye konuştu.





Fosil üzerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Burdur ve Isparta'da yeni yüzey araştırmaları başlatmayı planladıklarını ifade eden Yavuz, Burdur'un en eski sakinlerinin kimler olduğunu ve bölgenin geçmişini aydınlatacak yeni bulgulara ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.