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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zafer Günü kutlamaları kapsamında Karabağ'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında bizzat karşıladı. İki liderin bir araya gelerek Türkiye-Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gittiği Azerbaycan'a Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

İki liderin görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini çeşitli yönleriyle değerlendirecekleri, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri istişare edecekleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nün 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a geldi. Erdoğan’ı taşıyan uçak, Karabağ bölgesindeki Füzuli Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Erdoğan, havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Azerbaycanlı ve Türk yetkililer tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından kol kola yürüyen Erdoğan ve Aliyev, kendilerini bekleyen heyetleri selamladı.

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