Karabağ'da stratejik iş birliği masası: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Azerbaycan’da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bugün Azerbaycan’ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından önem taşıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ'ı ziyaret edeceklerdir. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, ikili görüşme yapacak, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

TAŞIMACILIK KOLAYLAŞTIRILACAK

Ziyaretin önemli gündem maddelerinden birini, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesine imkân sağlayan Orta Koridor oluşturacak. Çin’den başlayarak Orta Asya ve Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan’a, oradan da Türkiye aracılığıyla Avrupa’ya uzanan güzergâhın daha etkin kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’ndaki yük taşımacılığının artırılması, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve ülkeler arasındaki taşımacılık süreçlerinin kolaylaştırılması gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmelerde enerji alanındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi de öne çıkacak. Azerbaycan doğal gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaştıran TANAP ile Azerbaycan petrolünü dünya pazarlarına taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı çerçevesindeki iş birliğinin yanı sıra elektrik iletim hatları ve yenilenebilir enerji projelerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE TÜRK DÜNYASI

Ekonomik ilişkilerde ise iki ülke liderinin belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla karşılıklı yatırımların artırılması, ticaretin önündeki engellerin azaltılması ve sanayi alanındaki ortaklıkların genişletilmesi konuları önem taşıyor.

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Ziyaretin siyasi gündeminde ise Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları yer alacak. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması, ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi ve güvenlik alanındaki iş birliğinin sürdürülmesi üzerinde durulması bekleniyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yürütülen çalışmalarda daha yakın eş güdüm sağlaması da gündemde olacak. Özellikle ulaştırma, ticaret, enerji ve diplomasi alanlarında Türk devletlerinin ortak hareket etme kapasitesinin güçlendirilmesi, ziyaretin bölgesel boyutunu oluşturacak.

Zafer Günü mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e 8 Kasım Zafer Günü’nün 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan mektubunda, 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasını kutladı. Karabağ Zaferi’nin bütün Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, işgalden kurtarılan bölgelerdeki yeniden inşa çalışmalarının hızla ilerlemesinin de gurur verici olduğunu ifade etti. Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye taşınan dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkat çeken Erdoğan, “Bir millet, iki devlet” anlayışı temelinde iki ülkenin hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası alanda yakın iş birliği ve dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğine inandığını belirtti. Erdoğan, bölgede kalıcı barışın sağlanması için yürütülen çalışmalar sonucunda Güney Kafkasya’nın artık çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak tanındığını kaydetti. Ülkelerinin bağımsızlığı uğruna hayatlarını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, gazilere minnettarlığını ifade etti.

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