Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü: Barış için çabalarımız sürecek

Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e İzmir tepkisi: Bu şehirde sana yer yok

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Konak’ta yaptığı açıklamada yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları karşısında herkes için aynı hukuk ve ahlak ölçüsünün savunulması gerektiğini belirterek, “Dün hangi makamı taşımış olursa olsun; bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa, bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor!” dedi. “Mücadelemizi iki cephede sürdüreceğiz. Bir tarafta milletimizin alın terine ve birikimlerine göz diken foncularla. Diğer tarafta ise Mustafa Sarıgül’den ve Belediye Başkan adaylarından rüşvet alan Özgür Özel'le” diye belirten İnan, Özgür Özel’e yönelik rüşvet iddialarını da gündeme getirerek “İzmir’den uzak dur” ifadelerini kullandı. İnan, “Yeni Parti”ye ilişkin eleştirilerini “Resmî adı Yeni Parti, fiilî adı ise Yeni Yalanlar Partisi” sözleriyle dile getirdi.