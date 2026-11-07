Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'ı ziyaret edecek

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edeceklerdir.
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