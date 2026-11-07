Körfez’e yeni ticaret koridoru

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Türkiye’nin öncülüğünde Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’ı kapsayan yeni bir ulaştırma koridoru için çok taraflı müzakereler sürüyor. Projeyle sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, yük taşımacılığında süre ve maliyetlerin azaltılması ve bölge ülkeleri arasındaki ticaret hacminin artırılması amaçlanıyor.

Yeni güzergâhın, Körfez ülkelerinden Avrupa’ya uzanan ticaret akışında alternatif ve güvenli bir taşımacılık ağı oluşturması öngörülüyor. Proje, Kalkınma Yolu’nu tamamlayıcı nitelikte olacak. Kalkınma Yolu kapsamında 127 kilometrelik Nusaybin-Cizre-Ovaköy, 58 kilometrelik Mardin-Nusaybin, 180 kilometrelik Urfa-Mardin ve 136 kilometrelik Şanlıurfa-Gaziantep demir yolu projeleri üzerinde çalışmalar sürerken, bu projelerin ihalelerine kısa sürede çıkılması planlanıyor. TCDD Teknik de 2026 yılı bitmeden Suudi Arabistan’da ilk projesini hayata geçirmeyi ve Riyad’da şube açmayı planlıyor.

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