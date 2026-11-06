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Türkiye'ye kara yolu projelerinden iki uluslararası ödül

16:05, 06/11/2026, Cuma
AA
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IRF'nin Küresel Yol Başarı Ödülleri Töreni, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde düzenlendi.

Uluslararası Yol Federasyonunun, Aydın-Denizli Otoyolu'na "Proje Finansmanı", Yusufeli Viyadüğü'ne ise "Yapım Metodolojisi" kategorilerinde verdiği ödüller törenle takdim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gerek bakanlığımız gerek özel sektör temsilcilerimizle beraber 2 ödül aldık, ikisi de birbirinden kıymetli" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonunun (IRF) Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü'ne verdiği ödüllere ilişkin, "Gerek bakanlığımız gerek özel sektör temsilcilerimizle beraber 2 ödül aldık, ikisi de birbirinden kıymetliydi" dedi.

IRF'nin Küresel Yol Başarı Ödülleri Töreni, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde düzenlendi. Törene Bakan Uraloğlu ve Türkiye'den kalabalık bir heyet katıldı. Bakan Uraloğlu ve heyete San Francisco Başkonsolosu Ali Cıkla da eşlik etti.

Törende, Aydın-Denizli Otoyolu 'Proje Finansmanı', Yusufeli Viyadüğü ise 'Yapım Metodolojisi' kategorilerindeki uluslararası ödüllere layık görüldü.

"İkisi de birbirinden kıymetli"

Uraloğlu, ödülleri aldıktan sonra değerlendirmelerde bulundu.

IRF'nin düzenlediği kara yolu uygulamaları konusundaki ödül törenine Türkiye'den geniş bir ekiple geldiklerini belirten Uraloğlu, "Gerek bakanlığımız gerek özel sektör temsilcilerimizle beraber 2 ödül aldık. Gerçekten ikisi de birbirinden kıymetliydi. Bir tanesi Yusufeli Viyadüğü ödülüydü. Orada gelişen duruma göre köprünün yapısal modelini değiştirmiştik. Dengeli konsoldan itme-sürme yöntemine geçtik ve oradaki barajın su tutması için gereken süreyi kazandırmış olduk. Yani biri bitmişken diğeri beklememiş oldu" diye konuştu.

Uraloğlu, diğer ödülün de Türkiye'nin önemli ulaşım projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu için verildiğini bildirdi.

İki şehir arasında çok sayıda kavşak bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, mevcut trafikte 2-3 saate varan seyir süresini kısalttıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, bölgedeki ulaşım karmaşasını bu projeyle ortadan kaldırdıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Yolu düzenli ve güvenli hale getirmiş olduk. Bu yolumuz 'proje finansmanı', Yusufeli Viyadüğümüz de 'yapım metodolojisi' alanında ödül aldı. İkisi de birbirinden kıymetliydi. Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve iki tarafta çalışan müteahhit firmalarımıza ve bütün bakanlığımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun."

"Geminbeli Tüneli'ni yakın zamanda açacağız"

Türkiye'de devam eden projelere ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'nu gelecek yıl trafiğe açacaklarını ifade etti.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, "Antalya-Alanya Otoyolu, turizm merkezimize hizmet edecek olan otoyol. Bir başkası Kınalı ile Malkara arasında Çanakkale Köprüsü'nü birleştirecek Kınalı-Malkara Otoyolu. Onun haricinde de Türkiye'de artık 6-7 bin metrelik tüneller kısa kalmaya başladı ama bunlardan devam eden var, Erzurum-Rize arasındaki Kırık Tüneli, Kop Dağı Tüneli, Vauk Dağı Tüneli, Geminbeli Tüneli gibi. Geminbeli Tüneli'ni yakın zamanda açacağız. Dallıkavak Tüneli'ni geçtiğimiz günlerde hizmete açmış olduk. Sertavul Tünelimiz var. Bir dünya projeyi sayabiliriz. Bunlar daha öne çıkan projeler diyebiliriz."

Bakan Uraloğlu, törenin ardından IRF Global Yönetim Kurulu Başkanı Randell H. Iwasaki ile görüştü.

Başlıklar :Aydın-Denizli OtoyoluKüresel Yol Başarı Ödülleri TöreniYusufeli Viyadüğü
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Türkiye'ye kara yolu projelerinden iki uluslararası ödül
IRF'nin Küresel Yol Başarı Ödülleri Töreni, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde düzenlendi.
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