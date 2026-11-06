Türkiye'nin en yüksek köyüne kış erken geldi: O bölgeden ilk kar manzaraları geldi

Van Gölü’nde sular çekildi: Su altındaki gizemli yapılar açığa çıktı
Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) üyesi Harita Bilimci Prof. Dr. Murat Yakar, uydu görüntüleri kullanılarak Van Gölü’nün 1990, 2015 ve 2025 yıllarındaki kıyı çizgileri ve su yüzey alanlarının karşılaştırıldığını belirterek, "Analiz sonuçları, gölün yüzey alanında son 35 yılda yaklaşık 31 kilometrekarelik azalma olmuş, bu azalmanın büyük bölümü ise son 10 yılda gerçekleşmiş" dedi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.