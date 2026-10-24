Nemrut Kalderası’nda sonbahar yoğunluğu: Ziyaretçiler akın etti trafik oluştu

Arkadaşlarıyla beraber Van'dan gelen Mahmut Çelik ise kalderanın sonbahar renklerini yaşadığını dile getirerek, "Burası şu an sonbaharın son renklerini yaşıyor. Televizyon haberleri ve sosyal medyadaki paylaşımları gören vatandaşlar, buradaki güzelliğe şahit olmak için akın etti." diye konuştu.