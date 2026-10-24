Soyunu araştırırken sadrazam torunu olduğu ortaya çıktı: Çeşme'nin üçte ikisi bizim

Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 2021 yılında annesini kaybettikten sonra aile geçmişini ve kalabilecek mirası araştırmaya başladı. Araştırmaları derinleştikçe tarihi bir gerçekle karşılaşan Bozbağ, Çeşme’nin ilk belediye başkanı İsmail Hakkı Alca ile Osmanlı Sadrazamı Melek Mehmed Paşa’nın doğrudan soyundan geldiğini tespit etti.

OSMANLI ARŞİVİNDEN 120 BİN METREKARELİK ARSA ÇIKTI

Ankara’daki Osmanlı arşivlerinde uzmanlarla birlikte aylarca çalışma yürüten Bozbağ; Desterecizade Vakfı, Memiş Ağa Vakfı ve Melek Mehmed Paşa Celilesi Ayşe Hanım Vakfı üzerinden aileye ait 120 bin metrekare büyüklüğünde 20 ayrı arsa tespit etti. Taşınmazların Çeşme, İstanbul (Kasımpaşa-Edirnekapı hattı) ve Sakız Adası'na kadar uzandığını belirten Bozbağ, "Çeşme’nin üçte ikisi bizim ailemize ait. Hatta Çeşme girişindeki dağ, Limandağ'daki 8,5 dönümlük arazi ve Karabağ Adası da bu mirasa dahil" ifadelerini kullandı.

"VAKIF DAVALARINI AÇACAĞIZ"

Hukuki süreçte Vakıflar Müdürlüğü ve mahkemelerle bürokratik engeller yaşadıklarını ifade eden Bozbağ, yürütülen dava süreçlerini şu sözlerle özetledi:

"Nakiye Hanım’a ait arsalarla ilgili davalarımız tamamlandı ve 43 mirasçı olarak belgelerimizi aldık. Ancak Vakıflar Müdürlüğü, Sadrazam Melek Mehmed Paşa ve eşi Ayşe Hanım’ın mirasçılık belgeleri tamamlanmadan vakıf davası açılamayacağını belirtti. Bu nedenle davalar kapandı ve başa döndük. Şimdi Kocaeli’deki mahkemelerde mirasçılık belgelerini yeniden çıkartıyoruz. Belgeler tamamlandığında dev vakıf davalarını tekrar açacağız."

"DEDELERİMİZDEN KALAN HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Taşınmazların ada, pafta ve parsel bilgilerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve davaların Çeşme yerine Kocaeli ile İstanbul'da görülmesinin süreci zorlaştırdığını belirten Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, devletle ve yetkililerle uzlaşmaya hazır olduklarını vurguladı:

"Biz kimsenin malına el koymaya çalışmıyoruz. Olmayan bir şeyi değil, sadece dedelerimizden kalan hakkımızı istiyoruz. Devlet taşınmazların tamamını vermek istemeyebilir, bedelini ödeyebilir ya da karşılıklı anlaşma sağlanabilir. O arazide inşaat yapılması ileride hukuki sorunlar doğurabilir. Amacımız bu taşınmazları hukuki yollarla geri almak ya da ortak bir çözümde buluşmaktır."

MELEK MEHMED PAŞA KİMDİR?

1719 yılında doğduğu belirtilen ve babası İzmirli Süleyman Paşa olan Melek Mehmed Paşa, III. Selim döneminde kaptan-ı deryalık, çeşitli eyaletlerde valilik ve sadrazamlık görevlerinde bulundu. Osmanlı padişahı III. Ahmed'in kızı Zeyneb Sultan ile evlenen Melek Mehmed Paşa, 19 Ekim 1794'te sadrazamlık görevinden ayrıldı. 1802 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.