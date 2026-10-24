TIR sürücüsünün manevrası katliama yol açıyordu: Kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldular

Karabük-Yenice kara yolunda sürücü hatası ve sorumsuzluk nedeniyle büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Karşı yönden gelen tırın kuralları hiçe sayarak yaptığı hatalı sollama, 24 işçiyi taşıyan servisle kafa kafaya gelmesine neden oldu.

Olay, Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan ve iddiaya göre hatalı sollama yapan bir tır, karşı şeritten gelen işçi servisiyle aniden karşı karşıya kaldı. Tırın şeridi tamamen kapatması üzerine içerisinde 24 kişinin bulunduğu işçi servisi büyük bir tehlike yaşadı.

Servis sürücüsünün son andaki dikkati, soğukkanlılığı ve yaptığı hızlı manevra sayesinde iki araç kafa kafaya çarpışmaktan santimlerle kurtuldu. Faciadan dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.