Soyunu araştırırken sadrazam torunu olduğu ortaya çıktı: Çeşme'nin üçte ikisi bizim

Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'ın annesinin ölümünün ardından başlattığı soy ağacı araştırması, Osmanlı dönemine kadar uzanan 5 yıllık bir hukuk savaşına dönüştü. Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 7. kuşak torunu olduğunu öğrenen Bozbağ, Çeşme'nin üçte ikisi ile Kasımpaşa, Edirnekapı ve Karabağ Adası'nı da kapsayan 120 bin metrekarelik 20 arsa ve dev vakıf malları üzerinde hak talep ediyor.