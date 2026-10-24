Avcılar’da güpegündüz 200 kiloluk patates hırsızlığı kamerada

İstanbul'un Avcılar ilçesinde gündüz vakti gerçekleşen hırsızlık olayı, görenlere "bu kadarına da pes" dedirtti. Plakasız bir kamyonetle göz göre göre dükkan önüne yaklaşan hırsızlar, çuval çuval patatesi çalıp kaçtı.

Olay, dün Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi’nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün ortasında plakası bulunmayan açık kasa bir kamyonetle marketin önüne yanaşan 3 şüpheli, etraftaki insanlara ve araç trafiğine aldırış etmeden harekete geçti.

Marketin dış reyonunda yer alan toplam 200 kilogram ağırlığındaki patates çuvallarını hedef alan hırsızlar, çuvalları tek tek ve büyük bir soğukkanlılıkla kamyonetin kasasına yükledi. Çalmaları sadece birkaç dakika süren şüpheliler, ardından araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.