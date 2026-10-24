Sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı: Hakkı Bulut'tan ilk açıklama

Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü’nde verdiği konser sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Sahne performansı sırasında aniden rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Hakkı Bulut, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyona bağlı rahatsızlık geçirdiği öğrenilen Bulut, geceyi hastanede müşahede altında geçirdi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde taburcu edilen usta sanatçı, hastane kapısına kadar tekerlekli sandalye ile getirildi. Çıkışta tekerlekli sandalyeden kendi imkanlarıyla kalkan Bulut, yürüyerek aracına bindi ve sağlık durumunun iyi olduğunu gösterdi.

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