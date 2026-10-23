Pendik'te eczaneye dalan hafriyat kamyonunun kaza görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan ve kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki bir binanın altında bulunan eczaneye dalarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kaza, saat 11.50 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan hafriyat kamyonunun sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan dev kamyon, 9 katlı binanın giriş katında hizmet veren eczanenin vitrinini kırarak içeri daldı.

MUCİZE ESEERİ CAN KAYBI YOK

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Eczanede ve caddede büyük paniğin yaşandığı kazada, kamyon şoförü ile o esnada eczanede ve çevrede bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların yapılan kontrollerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.