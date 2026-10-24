09:45, 24/10/2026, Cumartesi
Çanakkale Boğazı’nda kimyasal tanker makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan geçen 118 metre uzunluğundaki ‘ORIS HELGA’ isimli kimyasal tanker makine arızası yaptı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.
Yunanistan’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken 118 metre uzunluğundaki ‘ORIS HELGA’ isimli kimyasal tanker Çanakkale Boğazı Zincirbozan önlerinde makine arızası yaptı.Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘KURTARMA-17’ ve ‘KURTARMA-19’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası’na götürülerek demirletildi.