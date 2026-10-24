Çanakkale Boğazı’nda kimyasal tanker makine arızası yaptı

Siirt’te iki araçta 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi: 6 gözaltı

Siirt’te polis ekiplerinin durdurduğu iki araçta yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 5 kilo 700 gram skunk bulundu. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti yapanlara ve organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.