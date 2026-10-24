İstanbul Bağcılar'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
09:53, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 09:58, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da, hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı bir zincirleme yaşandı.
İstanbul Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.
İstanbul Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı
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