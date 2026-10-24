İstanbul Bağcılar'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

İstanbul'da özel hastanedeki 'yağ aldırma' ameliyatında feci ölüm

İstanbul Zeytinburnu'ndaki özel bir hastanede liposuction (yağ aldırma) operasyonu geçiren 46 yaşındaki Tuğba Onur, ameliyat masasında yaşamını yitirdi. Kendisi de sağlık memuru olan eşi Murat Onur, doktorun ameliyat öncesinde hastasını görmediğini, anestezi uzmanının ise hastaneyi terk ettiğini öne sürerek skandal ihmaller zincirine isyan etti.