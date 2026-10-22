Burdur’da otomobil takla attı: Bir kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada oğlunu kaybetmişti: Acılı baba karar sonrası gözyaşlarına boğuldu

Burdur’da çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 30 yaşındaki Volkan Korkmaz’ın davasında sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar sonrası açıklama yapan acılı baba Mehmet Korkmaz, gözyaşları içerisinde, "İnsan öldürmenin cezası 12 yıl mı olur? İnsan canı bu kadar ucuz mu. Bizler diri diri mezara girdik, ölü gibi yaşıyoruz hayatı" diyerek karara tepki gösterdi.