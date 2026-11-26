Burdur'da 2,5 milyon yıllık keşif: 37 yıl önce bulunmuştu, Anadolu'da bugüne kadar tespit edilen en eksiksiz kalıntı

Burdur Doğa Tarihi Müzesi'nde muhafaza edilen ve 1989 yılında Yakaköy civarında bulunan fosilin, yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 2,5 milyon yıl öncesinde yaşamış kılıç dişli kediye (Homotherium latidens) ait olduğu belirlendi.