"Kuzeyli akışlarla gelen sistemler kar bırakabiliyor ancak İstanbul'da deniz suyu sıcaklığı ve şehir ısı adası etkisi kar olasılığını zayıflatıyor. 30 Kasım ile 7 Aralık arasında İstanbul'da havada belki kar görülebilir, fakat örtü yapacak gerçek bir kar yağışı için kısa vadede görünüm zayıf."





Aralık ayının ikinci haftasında (7-14 Aralık) Trakya ve yurt genelinde soğuk havanın süreceğini, yüksek rakımlı bölgelerde kar ihtimalinin devam edeceğini vurgulayan Tek; üçüncü haftada sıcaklıkların normallere döneceğini, ayın son haftasında ise batı kesimlerde artış yaşanacağını belirtti. Buna göre yeni yıla girerken sert bir kış tablosu öngörülmüyor.



