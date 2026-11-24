Niğde'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde kent genelinde sağanak etkili oldu.
Sürücüler zor anlar yaşadı
Bazı cadde ve sokaklarda, yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.
Ata Sanayi Sitesi'nde zor anlar yaşayan sürücüler oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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