Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde 1 saat 25 dakika sürdü.
Antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı
Fitness salonunda yapılan kuvvet egzersizleriyle başlayan idmanda futbolcular, daha sonra çim sahaya geçti ve günü pas, şut ve orta organizasyonlarıyla tamamladı.
Sakatlığı devam eden Celil Yüksel ise idmana katılmadı.
Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşması, saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Samsun ekibi, maç hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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