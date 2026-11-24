Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması öncesinde, Londra'daki Kingsmeadow Stadı'nda antrenman yaptı. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, antrenmanı takip etti.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Shakhtar Donetsk, maç öncesindeki hazırlıklarını Londra'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşma, 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Stamford Bridge'de oynanacak.

Shakhtar Donetsk Kingsmeadow'da çalıştı

İngiltere'nin Londra şehrindeki Kingsmeadow Stadyumu'nda teknik direktör Arda Turan yönetiminde yapılan idman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı geçen bölümde ise maçın taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Raşid Necati Aslım Anadolu Ajansı Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması öncesinde, Londra'daki Kingsmeadow Stadı'nda antrenman yaptı.

Raşid Necati Aslım Anadolu Ajansı Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması öncesinde, Londra'daki Kingsmeadow Stadı'nda antrenman yaptı.

Fenerbahçe İstanbul etabını tamamladı

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe de hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Reklam Reklam

Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, İngiltere'ye gidip son antrenmanını maçın oynanacağı Stamford Bridge Stadı'nda yapacak.

Raşid Necati Aslım Anadolu Ajansı Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması öncesinde, Londra'daki Kingsmeadow Stadı'nda antrenman yaptı.

Reklam Reklam

Spor

Kocabey: Türk kulüplerinin Kıbrıs'a scout ekiplerini göndermesi gerekiyor

Spor

Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı

Spor

Son şampiyon ÇİMSA ÇBK Mersin Avrupa Kupası'nda namağlup yoluna devam ediyor