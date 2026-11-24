UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Shakhtar Donetsk, maç öncesindeki hazırlıklarını Londra'da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Karşılaşma, 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Stamford Bridge'de oynanacak.
Shakhtar Donetsk Kingsmeadow'da çalıştı
İngiltere'nin Londra şehrindeki Kingsmeadow Stadyumu'nda teknik direktör Arda Turan yönetiminde yapılan idman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı geçen bölümde ise maçın taktik çalışmaları üzerinde duruldu.
Fenerbahçe İstanbul etabını tamamladı
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe de hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, İngiltere'ye gidip son antrenmanını maçın oynanacağı Stamford Bridge Stadı'nda yapacak.
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