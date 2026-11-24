Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grubundaki 4 maçı da kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin, geçen sezon bu kupada şampiyonluk yaşamıştı.

Yunanistan'ın Olympiakos, İspanya'nın BAXI Ferrol ve Polonya'nın Sleza Wroclaw takımlarının yer aldığı D Grubu'nda çıktığı 4 maçı da kazanan ÇBK Mersin, Avrupa Kupası'nda yoluna devam ediyor.

ÇBK Mersin, 26 Kasım Perşembe saat 20.00'de grubundaki 5'inci maçında BAXI Ferrol'u sahasında ağırlayacak.

Grup aşamasını yenilgisiz ve lider bitirmeyi hedefleyen Mersin ekibi, namağlup unvanını korumak istiyor.

Yalçın: "Hedefimiz her zaman şampiyonluk"

Takım menajeri Asena Yalçın, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek seviyede olduklarını söyledi.

Yalçın, maçların zorlaşacağını dile getirerek şöyle konuştu: "Şu anda çok iyi durumdayız. Milli takım arası girmişti. Tekrar Avrupa maçlarına dönüyoruz. Grup maçlarını kayıpsız bitireceğimizi düşünüyorum. Sonradan ilk 32 takım sıralanacak. Muhtemelen üst sıralarda bitirip rakibimizi bekleyeceğiz. Orayı da rahat geçebileceğimizi düşünüyorum."

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Avrupa Kupası başarılarını tekrarlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yalçın, "Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Bu sene de ona göre takım kurulduğu için hem Türk hem yabancı çok kaliteli, değerli oyuncularımız var. Bu yolda devam ediyoruz. Ona göre maçlarımızı oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇİMSA ÇBK Mersin Anadolu Ajansı ÇİMSA ÇBK Mersin, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grubunda oynadığı 4 maçı da kazandı. ÇBK Mersin Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yıldızoğlu: "Kendimizi çok iddialı görüyoruz"

ÇBK Mersin Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, gruplarda istedikleri basketbolu oynayarak net sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Hedeflerine ulaşmak için Mersinli basketbolseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Yıldızoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gibi gruplarda lider olan 4 takım daha var. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sağlıklı kalabildiğimiz ve gelişimimizi devam ettirebildiğimiz sürece tekrardan geçen seneki başarıyı yakalayabileceğimize inanıyorum. Bizimle birlikte EuroCup'ta (Avrupa Kupası) 3-4 net iyi kimyası olan ve EuroLeague'den (Avrupa Ligi) gelecek takımlar var. Biz de bu takımlardan biriyiz. Kupayı tekrar kazanmak için bütün mücadelemizi ortaya koyacağız. Kendimizi çok iddialı görüyoruz."

ÇİMSA ÇBK Mersin Anadolu Ajansı ÇİMSA ÇBK Mersin, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grubunda oynadığı 4 maçı da kazandı. Oyunculardan Büşra Akbaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Akbaş: "Hedefimiz yine kupa"

Oyunculardan Büşra Akbaş, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüdüklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Hedefimiz yine kupa. Geçen seneden bu yana değişen hiçbir şey yok. Grup maçlarına istediğimiz şekilde başladık. Sahaya çıktığımız an o birinciymiş, ikinciymiş hiç fark etmiyor. Varımızı yoğumuzu veriyoruz. Hırsımızda, isteğimizde hiçbir değişiklik olmuyor. Tribünde ne kadar çok seyirci görürsek o kadar mutlu oluyoruz. Bu Anadolu takımları için çok önemli. Herkesi maça çağırıyorum."

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ÇİMSA ÇBK Mersin Anadolu Ajansı ÇİMSA ÇBK Mersin, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grubunda oynadığı 4 maçı da kazandı. ÇBK Mersin Takım Menajeri Asena Yalçın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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