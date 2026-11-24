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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda Yukatel Denizli Basket'i 82-79 yenen Karşıyaka'ya, sakatlanan oyuncularından kötü haber geldi.

Yeşil-kırmızılı ekipte kaptan Yavuz Gültekin'in ayak bileği dış yan bağında, Markel Starks'ın ise uyluk hamstring kasında yırtık tespit edildi.

Gültekin karşılaşmanın hemen başında sakatlanarak oyuna devam edemedi, Starks ise aynı mücadelede sakatlandı.

Kulüpten tedavi açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada iki basketbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynadığımız Yukatel Denizli Basket karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Yavuz Gültekin'in yapılan tetkiklerinde ayak bileği dış yan bağında yırtık tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan diğer oyuncumuz Markel Starks'ın uyluk hamstring kasında yırtık tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun da tedavisine ivedilikle başlanmıştır."

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DHA Karşıyaka, Yukatel Denizli Basket'i 82-79 yendiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçında top için mücadele edildi.

Gültekin milli takım kadrosundan çıkarıldı

İzmir ekibinde geçen hafta ilk kez A Milli Takım'a davet edilme sevinci yaşayan Yavuz, sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin kampına katılamadı.

Gültekin, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

DHA Karşıyaka, Yukatel Denizli Basket'i 82-79 yendiği maçta rakip oyuncunun baskısı altında şut atmaya çalışıyor.

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