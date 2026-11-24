Bursalı milli bilek güreşçisi Beytullah Macit, Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrailli rakibi Daniil Serbinenko ile karşılaştı.
Macit, 1 saniyede mağlup ettiği rakibinin elini müsabaka öncesinde sıkmadı.
Turnuvanın en kısa karşılaşması
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen şampiyonada 18 yaş altı erkekler 60 kilogram sağ kol kategorisinin ikinci maçında, İrfan Gençlik Kulübü sporcusu milli bilek güreşçisi Beytullah Macit, İsrailli sporcu Daniil Serbinenko'nun karşısına çıktı.
Macit, Serbinenko'nun müsabaka öncesinde uzattığı eli sıkmadı.
Rakibini yalnızca 1 saniye içinde mağlup eden milli sporcu, turnuvanın en kısa karşılaşmasına imza attı.
Aynı yaş ve sıklet organizasyonunda sol kolda gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğine ulaşan Macit, sağ kolda ise dünya 3'üncülüğünü elde etti.
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