Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde er meydanı kuruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanyalı 'Arap Osman' ile tanıştı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından düzenlenen "Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kurulan dev er meydanında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başpehlivanlar Mustafa Taş ve Orhan Okulu’nun karşılaştığı heyecan dolu final müsabakalarını tribünden takip etti. Kendisine altın kemer hediye edilen Erdoğan, güreşlerin fenomen ismi haline gelen ve Türk bir diplomat ailesi tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki Tanzanyalı küçük pehlivan Osman Ali Davutoğlu (Arap Osman) ile de bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.