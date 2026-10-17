Anasayfa
Spor
Güreş
Milli güreşçi Ali Cengiz'in hedefi yeniden dünya şampiyonluğu

Milli güreşçi Ali Cengiz'in hedefi yeniden dünya şampiyonluğu

12:16, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 13:14, 17/10/2026, Cumartesi
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Milli güreşçi Ali Cengiz'in hedefi yeniden dünya şampiyonluğu
Milli sporcu, yüksek irtifaya ilk kez geldiğini söyledi.

Milli güreşçi Ali Cengiz, yaklaşık 2 yıl süren ve kariyerini bitirme noktasına getiren sakatlığını atlatarak 2026 Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde milli takımla kamp yapan Ali Cengiz, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde organize edilecek 2026 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 20 yıl önce başladığı güreşte yıldızlar, gençler ve 23 yaş altında birçok derece elde eden milli sporcu, 2022'de dünya şampiyonasında bronz, bir yıl sonra ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen aynı organizasyonda altın madalya almayı başardı.

Ardından 2023'te Zagreb'de ve 2024'te Bükreş'te düzenlenen Avrupa şampiyonalarında gümüş madalya kazanan Ali Cengiz, 2024'teki organizasyondan sonra sakatlandı.

Yaklaşık 2 yıllık tedavi sürecini atlatan Ali Cengiz, sağlığına kavuşup tekrar çıktığı minderde ikinci kez dünya şampiyonu olmaya gayret ediyor.

Türkiye'yi 87 kiloda temsil edeceğini belirten Ali Cengiz, "Ülkemi Dünya Şampiyonası'nda temsil edeceğim. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu süreçte yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde ülkemizi temsil edip birçok kez bayrağımızı göndere çektim." dedi.

Ali Cengiz, kariyerinde çeşitli madalyalar kazandığını kaydederek, "2022 yılında dünya üçüncüsü, 2023 yılında ise Avrupa ikincisi ve dünya şampiyonu oldum. O seneki Dünya Şampiyonası önemliydi çünkü 2024 Paris Olimpiyatları'na vize aldık. 2024 yılında tekrar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak Paris'te ülkemizi temsil ettik." diye konuştu.

"Güreş kariyerimin bitme noktası olabilirdi"

Sonrasında ise sakatlandığını hatırlatan Ali Cengiz, "Sıkıntılı bir sakatlık geçirdim ve çapraz bağlarımı kopardım. Tedavilerimde federasyon başkanımız Taha Akgül, bakanlığımız, kulübüm hep yanımdaydı. En iyi şekilde en iyi yerlerde tedavi gördük. Hocalarım da çok emek harcadı, güreş kariyerimin bitme noktası olabilirdi çünkü gerçekten ağır bir sakatlıktı. Üç bağım aynı anda koptu, menisküsüm parçalandı. Ama çok şükür yoğun çalışma ve rehabilitasyon sürecinden sonra iyiyim." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, tedavinin ardından katılacağı Dünya Şampiyonası için heyecanlı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu Dünya Şampiyonası için gerçekten çok heyecanlıyım çünkü 2023'te yaşadığım duyguları aynı şekilde tekrardan yaşamak istiyorum. Ülkemize bu madalyayı tekrar kazandırmak istiyorum. Amacımız, gayemiz bu yönde. Uzun bir süreçten sonra bu şampiyonaya katılacağım. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bayrağımızı göndere çekeceğiz."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün de kampa geldiğini anlatan Cengiz, "Taha başkanımızla Ejder 3200'e çıktık. Kendisi de sporculuk zamanında burada kamp yapıyordu. Hatta olimpiyat şampiyonu olduğu zaman buradan gitmişti. İnşallah aynı şekilde biz de onun aldığı verimi alıp Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah buradaki zorluklar bize altın madalyaları getirecek." ifadelerini kullandı.

Başlıklar :Ali CengizGüreşKazakistan
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026