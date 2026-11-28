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Denizlili milli güreşçi Osman Şimşek, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogram grekoromende Avrupa şampiyonu oldu.

Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentinde 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılan Avrupa İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçiler, toplam 21 madalya kazandı.

Bu madalyaların 9'u altın, 9'u gümüş, 3'ü bronz oldu. U17 ve U20 kategorilerinde ise milli takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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Şimşek finale yükseldi

Avrupa Şampiyonası'nda 92 kilogram grekoromende mindere çıkan Denizlili genç güreşçi Şimşek, kategorisinde ilk üç maçı kazanarak finale yükseldi.

Finalde altın madalya müsabakasında Rus sporcu ile karşı karşıya gelen Şimşek, çekişmeli geçen maçta üstün bir performans ortaya koyarak Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Denizli Sporcu Eğitim Merkezi'nde şampiyonaya hazırlanan Yurdum Spor Kulübü sporcusu Şimşek'i, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tebrik etti.

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DHA Ermenistan'daki Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogram grekoromende galibiyetin ardından kolu kaldırılan milli güreşçi.

DHA Denizlili milli güreşçi Osman Şimşek, Ermenistan'daki Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogram grekoromende Rus rakibiyle karşılaştı ve altın madalyaya ulaştı.

DHA Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogram grekoromende birinci olan Denizlili güreşçi Osman Şimşek, madalya töreninde podyumda yer aldı

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