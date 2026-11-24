Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

15 yıldır düzenlenmeyen Sporcu Eğitim Merkezi Ligi'ni Türk güreşine yeni yetenekler kazandırmak amacıyla yeniden başlattıklarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül söyledi.

Türk güreşinin geleceği için altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Akgül, açıklamalarını Samsun'da düzenlenen Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi müsabakalarını takip ederken yaptı.

Sporcu yetiştirmek uzun soluklu bir süreç

Sporcu yetiştirmenin uzun soluklu bir süreç olduğunu ifade eden Akgül, çocukların erken yaşta güreşle tanışmasını ve müsabakalara düzenli katılmasını istediklerini anlattı.

Reklam Reklam

Altyapıdaki müsabaka eksikliğini gidermek amacıyla Sporcu Eğitim Merkezleri Güreş Ligi'ni yeniden hayata geçirdiklerini söyleyen Akgül, şunları dile getirdi:

"Çocuklarımız her hafta güreş yapsınlar diye Sporcu Eğitim Merkezi Ligi'ni yeniden başlattık. Bu ligler 15 yıldır yapılmıyordu. Yapılmadıkça çocuklarımız geriye düştü, dünya güreşinden uzaklaştı. Şimdi bunları yeniden hayata geçiriyoruz. Gelecekte yıldızlarda, gençlerde ve büyüklerde başarılı olamazlarsa bunun sorumluluğu bizde."

Fatih Mehmet Kürkçü Anadolu Ajansı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 15 yıldır düzenlenmeyen Sporcu Eğitim Merkezi Ligi'nin yeniden başladığını ve altyapıya ağırlık verdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde 42 güreş eğitim merkezi faaliyet gösteriyor

Bu merkezlerde yetişen sporcuların gelişimini yıl boyunca takip ettiklerini anlatan Akgül, Türkiye genelinde 42 güreş eğitim merkezinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Reklam Reklam

Akgül, kendisinin de güreş eğitim merkezinden yetiştiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Rıza Kayaalp de ben de güreş eğitim merkezinden mezunuz. Bütün emeğimizi bu merkezlere veriyoruz. En yetenekli çocuklarımızı oralara gönderiyoruz. Sadece eğitim almalarını sağlamıyoruz, yıl boyunca gelişimlerini de takip ediyoruz."

Güreşte lisans yaşının 7'ye düşürülmesi hedefleniyor

Güreşte lisans alma yaşını 11'den 8'e düşürdüklerini, gelecek yıl ise 7'ye indirmeyi planladıklarını duyuran Akgül, bu düzenlemeleri çocukların güreşe daha erken yaşta başlamasını sağlamak amacıyla yaptıklarını belirtti.

Akgül, Türkiye genelinde 220 binin üzerinde lisanslı güreşçi bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 30 bininin aktif olarak güreş yaptığını anlattı.

Reklam Reklam

Sporcu sayısını artırmanın yanı sıra çocukların güreşe devam etmesini sağlamaya da önem verdiklerini vurguladı.

Organizasyona katılan sporcuların malzeme ihtiyaçlarını da karşıladıklarını söyleyen Akgül, geçen yıl Ankara Arena'da 10 bin çocuğun katılımıyla Türkiye şampiyonası düzenlediklerine işaret etti.

Fatih Mehmet Kürkçü Anadolu Ajansı Türkiye Güreş Federasyonu, altyapıya ağırlık vererek 15 yıldır düzenlenmeyen Sporcu Eğitim Merkezi Ligi'ni yeniden başlattı.

"Çocuklarımıza güreşi sevdirmek için bunu yapıyoruz"

Çocukların güreşe ilgisini artırmak istediklerini vurgulayan Akgül, şöyle devam etti:

"Ankara Arena'da 10 bin çocuğumuzu güreştirdik. Bu kolay bir rakam değil. Katılan bütün sporcularımıza mayosundan tişörtüne kadar malzemelerini verdik. Çocuklarımıza güreşi sevdirmek için bunu yapıyoruz. Bugün gelip yarın bırakmasınlar, bu sporun içinde kalsınlar istiyoruz. Gelecek yıl hedefimiz 12 bin civarında sporcuyu ağırlamak. Belki 15 bin sporcunun aynı anda müsabaka yaptığı bir organizasyon gerçekleştireceğiz."

Akgül, altyapıdan yetişecek sporcuların Türkiye'yi başarıyla temsil etmesini hedeflediklerini, Türk güreşinin de yeni bir jenerasyona ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Reklam Reklam

Spor

Milli güreşçi Melisa Sarıçiçek, adını dünyaya duyurmayı hedefliyor

Spor

Giresun Sanayispor Teknik Direktörü Yeşilova ligde kalmayı hedefliyor

Spor

Dursun Özbek bizzat açıkladı: İsrail Galatasaray'ı UEFA'ya şikâyet etmiş!