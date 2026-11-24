Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'da Teknik Direktör Yüksel Yeşilova, ligde kalmayı hedeflediklerini bildirdi.
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'da Teknik Direktör Yüksel Yeşilova, ligde kalmayı hedeflediklerini bildirdi.
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