TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Ahmet Pektaş'ın yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, takımının başında evinde 2'de 2 yaptı.
Maestro, ilk maçını göreve getirildiği 11'inci hafta sonunun ardından deplasmanda oynadı. Manisa FK, bu karşılaşmada dış sahada Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti.
Düşme hattından çıktılar
Nestor El Maestro ve yönetimindeki Manisa FK, siyah-beyazlı taraftarın önüne ilk defa çıktığı maçta Batman Petrolspor'u 2-1 yendi.
Siyah-beyazlılar ertesi hafta bu kez gurbette Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 kaybetti.
Sahasında Pendikspor engelini de 2-0 geçen ekip, düşme hattından çıktı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Maestro yönetiminde 2 maçını kazanan siyah-beyazlılar, gelecek haftalar adına umutlandı.
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