Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerin geleceği merak konusu oldu. Süper Lig ekibi, dört futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılıların kapısını çalacak.
Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına yönelik hareketlilik de hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte forma şansı bulmakta zorlanan bazı isimlerin geleceği merak edilirken, 4 futbolcu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Ligin ikinci yarısına daha güçlü ve farklı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Eyüpspor, transfer çalışmalarında rotasını Galatasaray'a çevirdi. Eflatun-sarılıların, Renato Nhaga, Eyüp Aydın, Arda Ünyay ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Eflatun-sarılılar, genç futbolculardan Renato Nhaga ve Arda Ünyay'ı düzenli forma şansı vererek kiralamayı planlıyor. Eyüp Aydın ve Kazımcan Karataş için ise kiralama ve bonservis seçenekleri masada bulunuyor.
Galatasaray'ın kararı bekleniyor
Genç oyuncuların daha fazla süre alarak tecrübe kazanması fikrine sıcak baktığı öğrenilen Galatasaray yönetiminin, teknik heyetten gelecek rapora göre hareket edecek.
Eflatun-sarılı ekibin, önümüzdeki günlerde 4 futbolcu için Galatasaray yönetimine resmi teklif sunması bekleniyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.