Kimler ÖTV'siz otomobil alabilir? Muafiyetten kimler yararlanabilir?





Mevzuata göre yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip vatandaşlar, belirlenen şartlar dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Ayrıca ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olup bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlar da gerekli koşulları karşılamaları halinde muafiyetten yararlanabiliyor. Özel tertibat şartı bulunan diğer hak sahipleri için de mevzuattaki koşullar geçerli.