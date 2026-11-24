TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin altın üretiminde yeni bir döneme gireceğini açıkladı. 2001 yılında yalnızca 1,4 ton olan yıllık altın üretiminin 42 ton seviyelerine kadar yükseldiğini, son 24 yılda ise toplam 550 ton altın üretildiğini belirten Bayraktar, "Hedefimiz yıllık 100 ton üretime ulaşarak bu alandaki 13 milyar dolarlık dış ticaret açığımızı kapatmaktır" dedi.

TECRÜBEMİZİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA AKTARIYORUZ

Türkiye'nin madencilikte yurt dışına açılma hamlesine de değinen Bayraktar, Nijer'de ilk altın üretiminin aralık ayında gerçekleştirileceğini açıkladı. Türkiye'nin aramadan keşfe, keşiften üretime kadar edindiği tecrübeyle dünyanın her yerinde maden arayıp üretebilecek kapasiteye ulaştığını belirten Bayraktar, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Sudan ile arama alanındaki iş birliklerinin geliştirildiğini ifade etti. Bayraktar, bu çalışmalarla kaynak çeşitliliğinin ve uluslararası madencilikteki etkinliğin artırılacağını vurguladı.

HER ŞEHRİN BİR MADEN İHTİSASI OLACAK

Bayraktar, 2025 yılında 6,2 milyar dolar olan maden ihracatının 2026'nın ilk 10 ayında 6,1 milyar dolara ulaştığını, yıl sonunda ise 7 milyar doları aşarak rekor kıracağını söyledi. Madencilik yatırımlarının istihdam ve bölgesel kalkınmaya katkısına dikkat çeken Bayraktar, havza madenciliği kapsamında maden ihtisas bölgeleri oluşturacaklarını belirterek, "Bugün nasıl Gabar'ı petrolle, Filyos'u doğal gazla anıyorsak, önümüzdeki dönemde Hakkâri, Eskişehir başta olmak üzere inşallah bazı illerimizi de madencilikte birer ihtisas şehri olarak göreceğiz" diye konuştu.

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PETROL VE GAZDA 2040 HESABI

Petrol ve doğal gazda temel hedefin, talebi dönüştürerek tüketimin tamamını yerli üretimle karşılamak olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Millî Enerji 2040" vizyonunun ayrıntılarını paylaştı. 2025 yılında 59 milyar metreküp olan yıllık doğal gaz tüketiminin 2040'ta 77 milyar metreküpe, günlük 1 milyon varil olan ham petrol ihtiyacının ise 1,2 milyon varile ulaşmasının beklendiğini belirten Bayraktar, doğal gaz talebini yıllık 57 milyar metreküpe, ham petrol talebini de günlük 718 bin varile düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Devlet desteği 1 trilyon lirayı aşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılında elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik devlet desteğinin 1 trilyon lirayı aşmasının öngörüldüğünü bildirdi. Geçen yıl 655 milyar lira destek sağlandığını belirten Bayraktar, meskenlerde tüketilen elektriğin yüzde 55'inin, doğal gazın yüzde 64'ünün devlet tarafından karşılandığını, Eşel Mobil uygulaması kapsamında ise bugüne kadar yaklaşık 400 milyar liralık destek verildiğini kaydetti.

17 milyon hanenin gazı Karadeniz'den

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin, Osman Gazi'nin devreye girmesiyle iki katına çıkarılacağını açıklayan Bayraktar, 2027 yılında 8 milyon, 2028 yılında ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının bu sahadan karşılanacağını belirtti. Organik atıklardan biyometan üretimiyle yıllık 1,5 milyar metreküplük yenilenebilir gazın kanuni düzenlemenin ardından ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini söyleyen Bayraktar, LNG gazlaştırma kapasitesinin 200 milyon metreküpün üzerine, yer altı depolama kapasitesinin ise 17,6 milyar metreküpe çıkarılacağını ifade etti.

Gabar'da üretim 84 bin varili aştı

Gabar'daki günlük petrol üretiminin 84 bin varili aştığını açıklayan Bayraktar, Gaziler ve Çardaklı sahalarında toplam 135 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfedildiğini söyledi. Yeni keşiflerle günlük yurt içi petrol üretiminin 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkarılacağını belirten Bayraktar, bunun cari açığın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağını ifade etti. Bayraktar, 2040 yılına kadar TPAO'nun günlük 1,7 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket hâline getirilerek "Tam Bağımsız Türkiye" hedefinin gerçekleştirileceğini belirtti.

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