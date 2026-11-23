İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy mevkiinde ortaya çıkan aslan, çevrede yaşayan vatandaşları alarma geçirdi.
Mahalle sakinleri birbirlerini dikkatli olmaları yönünde uyarırken, bölgede ikamet eden ünlü sporcu Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan) da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan tehlikenin boyutunu aktardı.
"ŞU AN ARAMIZDA 150-200 METRE VAR"
ORMANLIK ALANA DOĞRU İLERLEDİĞİ BİLDİRİLDİ
Avatar Atakan'ın paylaştığı eşiyle mesajlaşma görüntüsünde, aslanın Uskumruköy civarında görüldüğü ve ormanlık alana doğru hareket ettiği yönünde uyarıların yer aldığı görüldü.
"CAMI KIRMAZ DEĞİL Mİ?"
Mesajlaşmalarda Avatar Atakan, "Oha burada karşımızda" derken eşinin de "Camı kırmaz değil mi?" ifadeleri dikkat çekti.
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