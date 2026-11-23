İstanbul Sarıyer’de Uskumruköy’de görülen aslanı yakalamak için ekiplerin başlattığı çalışmalar yaklaşık 12 saattir sürüyor. Gece saatlerinde izini kaybettiren aslanı arama çalışmaları devam ediyor.
Sarıyer'de görülen aslan yakalandı mı, bulundu mu?
Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi. İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'nda görevli personel tarafından ekiplere, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.
İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personelinin ivedilikle olay yerine intikal ettiği ve kamera görüntülerinin incelenerek gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır." denildi.
Açıklamada, "Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntülerinin çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.
Açıklamada, olay üzerine bölgede çalışma başlatıldığı ve ilçe birimleri tarafından çevrede yaşayan halka gerekli uyarıların yapıldığı aktarıldı.
Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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