Adalet Bakanlığı tarafından yargı süreçlerinin hızlandırılması, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve infaz sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 13. Yargı Paketi çalışmaları milyonlarca vatandaşın ve mahkum yakınlarının gündemindeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemi gündemine gelmesi beklenen düzenleme öncesinde en çok sorgulanan "13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu, yeni yargı paketinde genel veya kısmi af var mı, infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik maddeleri yer alacak mı?" sorularının yanıtları ve taslak içeriğindeki öne çıkan başlıklar şu şekildedir: