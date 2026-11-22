Program hangi faaliyetleri ve eğitimleri kapsıyor?
İUP kapsamında engelli, yaşlı, hasta ve çocuk bakımını destekleyen faaliyetler yürütülebiliyor. Tarımsal üretim, hayvancılık, ağaçlandırma, kamusal alanların temizliği, bakımı ve onarımı da programın faaliyet alanları arasında bulunuyor.
Geri dönüşüm, atık imhası, park ve yeşil alanların korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve doğal yaşam alanlarının restorasyonuna yönelik faaliyetler de kapsama giriyor. Spor ve kültür faaliyetleri ile İŞKUR’un belirleyeceği diğer kamu iş birliği faaliyetleri için de program uygulanabiliyor.
Katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerileri ve finansal okuryazarlık eğitimleri veriliyor. İş ahlakı, motivasyon, stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişimin yanı sıra program ve ilgili kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik başka eğitimler de düzenlenebiliyor.
İzin günlerinde ödeme yapılmıyor
Katılımcılar, yükleniciye bilgi verip onay almak koşuluyla, altı aya kadar süren programlarda 7 güne, daha uzun programlarda ise 10 güne kadar izin kullanabiliyor. Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınların vefatı gibi durumlar da bu izin süresi içinde değerlendiriliyor.
İzin kullanılan günler için cep harçlığı ve sosyal güvenlik primi ödenmiyor.
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