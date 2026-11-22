TOKİ kiralık konut fiyatları ne kadar ve kira artışı nasıl olacak?

TOKİ tarafından ilan edilen başlangıç tarifesine göre İstanbul’daki kiralık sosyal konutların aylık bedelleri dairelerin oda sayısına göre farklılık gösteriyor. Buna göre 1+1 daireler 10 bin TL, 2+1 daireler 12 bin TL, 3+1 daireler 15 bin TL ve 4+1 daireler 18 bin TL’den başlayan aylık bedellerle kiraya verilecek.