Murat Ülker 'İftihar ve mutluluk dolu bir hafta' diyerek anlattı: GODIVA'nın 100'üncü yılı ve Mutlu Et Mutlu Ol coşkusu

Murat Ülker, GODIVA’nın 100’üncü yıl kutlamaları ve 12’nci Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri kaleme aldı. İstanbul’da düzenlenen iki büyük kutlamaya ilişkin izlenimlerini paylaşan Ülker, GODIVA’nın 2008’deki satın alma sürecinin perde arkasını da anlattı. Ülker, markanın kurucu ailesinden Pierre Draps Jr.’ın kendilerine yönelik “GODIVA emin ellerde” değerlendirmesinin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti.