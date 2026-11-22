Evinden binlercesi çıktı: Balya balya paraları kolilerde saklamış
Şişli’de motorize yunus polislerinin durdurduğu Mustafa Yusuf D.’nin üzerinde kokain bulundu. Çevrede çalışma başlatan polis, satıcı Selçuk Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada market poşetlerinde piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon lira olan uyuşturucu, 4 hassas terazi, karton kolide ise 102 bin 850 lira ele geçirildi. Mustafa Yusuf D. serbest bırakılırken, Selçuk Ö. tutuklandı.
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