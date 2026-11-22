Bir ‘yürüyen’ merdiven hikayesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ümraniye’de bir yürüyen merdiveni bir aydır çalışır halde tutamadı. Yamanevler Metro İstasyonu’nun Canpark çıkışındaki merdiven, 21 Ekim’de başlayan saha takibimiz boyunca altı kez hizmet dışı kaldı. Son açılışında aynı gün bozulan merdiven için önce 19 Kasım tarihi verildi. Yolcuları bu kez 24 Kasım’a kadar hizmet verilemeyeceğini bildiren tabela karşıladı.