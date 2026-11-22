Bilal Erdoğan'dan Arakanlı Müslümanlar için ortak çözüm çağrısı: Batı'ya çifte standart tepkisi
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan, 25-28 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 5. Uluslararası STK Fuarı öncesinde konuştu. Bilal Erdoğan, fuarda yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Toplantıda Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunlara da değinen Bilal Erdoğan, Batı ülkelerinin çifte standart uyguladığını savundu ve İslam ülkelerine ortak çözüm üretme çağrısı yaptı.
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