HEP AYNI MANZARA

Merdivenin önündeki sarı arıza tabelasını ilk kez 21 Ekim’de gördük. O gün tabelada 25 Ekim’e kadar hizmet verilemeyeceği yazıyordu. 25 Ekim’de açılan merdiven bir gün çalıştı. 26 Ekim’de tabela yeniden konuldu, üzerine bu kez 30 Ekim tarihi yazıldı. 30 Ekim’de açılan merdiven iki gün dayanabildi. 1 Kasım’da çıkışa gelen yolcular, merdivenin 3 Kasım’a kadar kapalı kalacağını bildiren tabelayla karşılaştı.

AÇILDIĞI GÜN BOZULDU

Kasımda da aynı manzara tekrarlandı. Yeniden açılan merdiven iki gün çalıştıktan sonra 6 Kasım’da kapatıldı. Tabelada bu kez 8 Kasım tarihi vardı. Ardından üç gün hizmet veren merdiven 11 Kasım’da yeniden durdu. 15 Kasım’da açıldığı gün bir kez daha arızalanınca merdivenin önüne 19 Kasım’a kadar hizmet dışı kalacağını bildiren tabela konuldu. 19 Kasım da geride kaldı. Son duyuruda tarih 24 Kasım’a uzatıldı.

BU ÇIKIŞI KULLANMAYI BIRAKTIM

Bu süreçte Canpark girişine yakın asansör de arızalandı. Bebek arabasıyla metroya gelen bir yolcu, istasyonun diğer girişine ulaşmak için beş dakika daha yürümek zorunda kaldı. Her gün okula giderken metroyu kullanan lise öğrencisi Müge K. ise merdivenin düzeleceğine artık inanmadığını, bu yüzden Canpark çıkışını kullanmayı bıraktığını söyledi.

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BİR MERDİVENLE BAŞ EDEMİYORLAR

Yeni Şafak’a konuşan AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, “İBB bir yürüyen merdiveni tamir edemeyecek kadar aciz hale geldi. Başlayıp bitirdikleri bir tane metro projesi yok. ‘65 kilometre metro yaptık’ diye övünüyorlar, bir yürüyen merdivenle baş edemiyorlar” dedi. Aksu, yürüyen merdiven arızalarının birçok metro istasyonunda kronikleştiğini belirterek, “Baş edemedikleri yürüyen merdivenleri kaldırıyorlar. Gayrettepe istasyonunda olduğu gibi” diye konuştu.

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