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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncu Batur'un Sultanahmet Camisi'nde çekerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı "ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" şeklindeki ifadelerin, ibadethane adabı gereği ayakkabısız girilen kutsal bir mekanda bulunan cami cemaati ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelik taşıdığı, dini değerlerin saygınlığını zedeleyebilecek mahiyette olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda, söz konusu ifadeler nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" suçu yönünden resen soruşturma başlatıldı.

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