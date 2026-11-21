Beyoğlu'nda yokuş aşağı inen moloz yüklü kamyonun şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, kamyon gecekondunun duvarına çarptı. Gecekondunun bodrum katında yaşayan 90 yaşındaki adam kazadan yara almadan kurtuldu.
Beyoğlu'nda yokuş aşağı inen moloz yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gecekondunun duvarına çarptı.
Gecekondunun bodrum katında yaşayan 90 yaşındaki adam kazadan yara almadan kurtulurken, duvarda ve kamyonda hasar meydana geldi.
Kaza Piri Paşa Mahallesi'nde yaşandı
Kaza, saat 09.30 sıralarında Piri Paşa Mahallesi Eskici Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan K.'nın kullandığı 41 AEN 384 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken sola dönüş yaptığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gecekondunun duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle sokak bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Gecekonduda yaşayan 90 yaşındaki adam ile torunu, kaza sırasında panikle dışarı çıktı.
Yaşlı adamın torunu, kazaya karışan taraftan şikayetçi olarak zararının karşılanmasını talep etti.
Kazada yaralanan olmazken, kamyonda ve gecekonduda hasar oluştu.
Gecekondunun duvarına çarpan kamyon başka bir şoför tarafından olay yerinden çekildi, ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.