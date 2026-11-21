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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda siyasi görüş ayrımı gözetmeden bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceklerini söyledi.

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ise kararının temelinde Beyoğlu’na karşı sorumluluğu ile verdiği sözlerin yer aldığını, katılımının ardından yaptığı ilk açıklamada dile getirdi.

Toplantı AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapıldı. Özdemir’in yanı sıra Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve teşkilat mensupları da toplantıya katıldı.

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"Tüm Beyoğlu hemşehrilerimizin gönlüne gireceğiz"

Toplantıda konuşan Özdemir, belediye hizmetlerinin ilçedeki bütün vatandaşlara eşit biçimde ulaştırılması için çalışacaklarını dile getirerek Karaahmetoğlu’nun AK Parti’ye katılmasıyla birlikte Beyoğlu teşkilatının sorumluluğunun arttığını söyledi.

Hizmet anlayışlarının merkezinde bütün vatandaşların bulunduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Sadece AK Partili hemşehrilerimize değil, Milliyetçi Hareket Partili hemşehrilerimize, Cumhuriyet Halk Partili hemşehrilerimize ve tüm siyasi partilere gönül vermiş hemşehrilerimize eşit hizmeti ve Cumhurbaşkanımızın anlayışını hep birlikte götürecek ve inşallah tüm Beyoğlu hemşehrilerimizin gönlüne hep birlikte gireceğiz."

Teşkilat olarak belediyenin çalışmalarına destek vereceklerini söyleyen Özdemir, çocukların ve gençlerin geleceğine yönelik hizmetlere önem verdiklerini belirtti. Bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle Beyoğlu’na en iyi hizmeti götürmek için çalışacaklarını da ifade etti.

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Beyoğlu’nda yeni bir çalışma döneminin başladığını dile getiren Özdemir, "Beyoğlu’nda hep birlikte iz bırakacak bir süreci başlatıyoruz. Genç bir Belediye Başkan Vekilimiz var. Genç bir İlçe Başkanımız var. Kol kola, gönül gönüle bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz" dedi.

Kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademenin birlikte sahada olacağını belirten Özdemir, vatandaşlarla kurulan gönül bağının önemine dikkati çekti. Kendi belediye başkanlığı döneminden örnek veren Özdemir, siyasi tercihlerine bakmadan bütün vatandaşlarla ilgilendiklerini ve hizmet üretmeye çalıştıklarını anlattı.

Beyoğlu’nda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak için belediye, teşkilat ve hükümetin imkanlarıyla çalışacaklarını da Özdemir söyledi.

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Beyoğlu teşkilatına 2028 hedefi

Beyoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatındaki yerine değinen Özdemir, teşkilat mensuplarından vatandaşlarla daha güçlü bağ kurmalarını istedi.

Özdemir, önce hizmetlerle vatandaşların gönlüne gireceklerini belirterek 2028 seçimlerinde Beyoğlu’nun AK Parti’ye en yüksek oy oranını kazandıran ilçe olması yönündeki beklentisini dile getirdi.

Kasım Fırat başkanlığındaki ilçe teşkilatına güvendiğini söyleyen Özdemir, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte yürütülen çalışmaların daha da güçleneceğini kaydetti.

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Karaahmetoğlu: Beyoğlu benim evim

Karaahmetoğlu, katılımının ardından yaptığı ilk açıklamada Beyoğlu’nda büyüdüğünü ve ilçenin sorunlarını yakından bildiğini söyledi.

Kasımpaşa, Hasköy ve Kulaksız’daki günlük hayata ve esnafın yaşadıklarına değinen Karaahmetoğlu, "Beyoğlu benim evim. Kararımızın temelinde Beyoğlu’na duyduğumuz sorumluluk ve verdiğimiz sözler vardır" ifadelerini kullandı.

Belediyenin bir kamu kurumu olduğunu söyleyen Karaahmetoğlu, yaklaşık 15 aylık başkan vekilliği döneminde belediyeyi siyasi amaçlardan uzak tutmaya çalıştığını, bundan sonra da aynı yaklaşımı sürdüreceğini anlattı.

Kararının gerekçelerini daha önce CHP üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle de paylaştığını aktaran Karaahmetoğlu, "Buraya bir siyasi ikballe gelmedim." dedi. Bundan sonraki siyasi hayatında herhangi bir yere adaylığının söz konusu olmadığını da belirtti.

Beyoğlu’na daha iyi hizmet etmek için bu kararı aldığını söyleyen Karaahmetoğlu; kentsel dönüşüm sorunlarının çözülmesi, sokakların daha yaşanabilir hale getirilmesi ve yoksulluğun belediyenin imkânları ölçüsünde azaltılmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Vatandaşların huzurunu sağlamayı ve çocukların okula aç gitmesini önleyecek projeler geliştirmeyi önemsediklerini dile getiren Karaahmetoğlu, sosyal destek çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydetti.

Kentsel dönüşüm ve Okmeydanı planları öncelikli gündemde

Kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini belirten Karaahmetoğlu, Okmeydanı planları ve diğer bölgelerde rezerv alanlara ilişkin çalışmalar için ilgili bakanlıktan destek almayı hedeflediklerini söyledi.

Beyoğlu’nda dönüşüm çalışmalarında geç kalındığını dile getiren Karaahmetoğlu, pazartesiden itibaren bu başlıktaki çalışmalara yoğunlaşacaklarını ve sorunun çözümü için harekete geçeceklerini belirtti.

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