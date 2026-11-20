TEM Otoyolu Sultangazi sapağında plastik hammadde yüklü kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu Sultangazi sapağında plastik hammadde yüklü bir kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülenirken, yola saçılan hammaddeler başka bir kamyonete yüklenerek kaldırıldı.
Sürücü virajı alamadı
Saat 10.40 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi sapağında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, 34 BU 5840 plakalı plastik hammadde yüklü kamyonetin sürücüsü virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kamyonet kontrolden çıktıktan sonra yan yatarak devrildi.
Araçtaki plastik hammaddeler, devrilmenin etkisiyle yola saçıldı.
Olay yerine, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hammaddeler başka kamyonete yüklendi
Yan yatan kamyonet, kaza nedeniyle yolun bir şeridini trafiğe kapattı.
Yola saçılan plastik hammaddeler ise başka bir kamyonete yüklenerek yoldan kaldırıldı.
TEM Otoyolu'nda çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kilometrelerce uzanan araç kuyruğu dronla görüntülendi.
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