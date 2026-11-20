İstanbul için sağanak alarmı: 'O saatten önce köprüleri geçin'

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışın saat 17.00'den sonra Boğaz hattı ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı. AKOM verilerine göre ise kentte hafta sonu dahil yağışlı hava etkisini sürdürürken, salı gününden itibaren sıcaklıklar 5 dereceye kadar gerileyecek.