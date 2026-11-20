Paniğe neden olan koku, Sivas kent merkezindeki bir mahalleden geçen dereden yayıldı.

Derenin güzergahı boyunca artan kokunun kaynağı ise bilinmiyor.

Dere suyunun rengi değişti

Sivas kent merkezinde yer alan Mevlana mahallesindeki bir derede suyun renk değiştirdiği gözlemlendi.

Rengi değişen dereden aynı zamanda koku yayılmaya başladı.

Koku, Mevlana mahallesinin yanı sıra Çarşıbaşı mahallesinde de yayılırken, sebebi merak konusu oldu.

Muhtar geri dönüş alamadıklarını söyledi

Mahalle sakinlerinin yaşanan olaydan dolayı rahatsızlık duyduğunu ifade eden Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, "Dün mahallemizde, askeri bölgeden gelen hat üzerinden Devlet Su İşleri’ne ait taşkın su kanalına yakıt karışması sonucu ciddi bir koku sorunu yaşanmıştır. Yapılan incelemelerde yakıt kaynaklı kokunun Mevlana Mahallesi’nden Atatürk Caddesi’ne kadar yayıldığı görülmüştür" dedi.

Baş, sorunun kaynağının belirlenmesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: "Sorunlarımızı ilgili makamlara bildirmemize rağmen hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Bizim en büyük sıkıntımız yaşadığımız sorunlardan ziyade, bu sorunları anlatabileceğimiz bir muhatabın olmamasıdır. Bizler mahallemizin seçilmiş temsilcileriyiz. Vatandaşımızın sorununu dinliyor, çözüm bulmak için girişimlerde bulunuyoruz. Ancak defalarca bildirim yapmamıza rağmen ne bir geri dönüş alabiliyor ne de sorunlarımıza çözüm bulabiliyoruz. Bizim tek derdimiz vatandaşımızın huzuru ve güvenliğidir. Sorunlarımızın duyulmasını, dikkate alınmasını ve artık çözüme kavuşmasını istiyoruz. Biz mahallemizin sesi olmaya ve sorunlarımız çözülene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz"

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