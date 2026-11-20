Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın açıkladığı 1 milyar 100 milyon TL'lik Salıpazarı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin inşaatı sürüyor.

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 1 milyar 100 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen Salıpazarı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin 2027 yılının Ağustos ayında tamamlanmasıyla Terme, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Doğan, ilçelerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terme'nin yıllardır sel ve su taşkınlarıyla mücadele ettiğini hatırlatan Doğan, Salıpazarı Barajı'nın taşkın ve sulamanın yanı sıra içme suyu ihtiyacını da karşılayabilmesi için arıtma tesisi projesini planladıklarını kaydetti.

Terme'de yaz aylarında su sıkıntısı yaşanıyor

Doğan, Terme'de özellikle yaz aylarında içme suyu temininde sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Doğan, "Terme ilçemizde özellikle yaz aylarında içme suyu temininde bazen zorlanıyoruz. Üçüncü katlara su çıkmadığı dönemler oluyor. Denize yakın mahallelerde ve merkezde yaz dönemlerinde su veremediğimiz zamanlar yaşanabiliyor. Yağışlı dönemlerde ise suyun bulanıklaşması nedeniyle kesintiler meydana geliyor." diye konuştu.

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Doğan, şöyle devam etti: "SASKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 1 milyar 100 milyon TL bedelli Salıpazarı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi projemizi hayata geçiriyoruz. İnşaatına başladık, çalışmalar devam ediyor. Amacımız 2027 yılının Ağustos ayı itibarıyla Terme’deki içme suyu sorununu tamamen gidermek."

Doğan, "Çarşamba ilçemizin su ihtiyacını da Salıpazarı Barajı ve arıtma tesisinden karşılayacağız. Günlük 100 bin metreküp suyu arıtarak doğu bölgesindeki üç ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız" ifadelerini kullandı.

IHA Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 1 milyar 100 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen Salıpazarı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin 2027 yılının Ağustos ayında tamamlanmasıyla Terme, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Çarşamba'da altyapı çalışmaları sona yaklaştı

Çarşamba'da yürütülen altyapı yatırımlarına değinen Doğan, geçmişte kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının aynı sistem üzerinden çalıştığını, bunun da yağışlarda ciddi sorunlara yol açtığını hatırlattı.

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İlçenin batı yakasındaki çalışmaların önceki dönemde tamamlandığını, doğu yakasında ise sona yaklaştıklarını belirtti.

Doğan, "Doğu yakada da altyapıyı bitirmiş oluyoruz. Çok az bir işimiz kaldı. Yılbaşına kadar bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Altyapı işinin kolay olmadığını söyleyen Doğan, "Kanalizasyon hattı, yağmur suyu hattı döşüyor, içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Bunların her biri ayrı katmanlardan geçiyor. Her hat döşendikten sonra kapatılıyor ve sıkıştırılıyor" şeklinde konuştu.

IHA Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçelerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çarşamba'da 2 milyar TL'nin üzerinde yatırım

Doğan, Çarşamba'da 2022 yılından bu yana 2 milyar TL'nin üzerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yenilendiğini, alüvyal toprak yapısı nedeniyle yol çalışmalarında önce kuru beton, ardından PMT ve asfalt uygulaması yaptıklarını ifade etti.

Çalışmaların yağışlı havalarda zorlaştığını ve vatandaşların toz, çamur gibi sıkıntılar yaşadığını bildiklerini dile getiren Doğan, ekiplerin altyapı ve asfalt çalışmalarını sürdürdüğünü, projeleri kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

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IHA Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı Barajı'ndan alınacak suyun arıtılarak Terme, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerine ulaştırılacağını belirterek, günlük 100 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa ettiklerini söyledi. Doğan, 1 milyar 100 milyon TL yatırım bedelli projenin 2027 yılının Ağustos ayında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Altyapı çalışmaları ilçelerde sürüyor

Samsun'un birçok ilçesinde altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirten Doğan, çalışmaların yürüdüğü yerleri sıraladı.

Doğan, "Yakakent’te, Alaçam’da, Terme’de, Çarşamba’da, Salıpazarı’nda çalışmalarımız devam ediyor. Ayvacık’ta işleri bitirdik, şu anda merkezini yapıyoruz. Canik’te Mesut Birinci Caddesi’nde, İlkadım’da ise Osmaniye Caddesi’nde çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

İlçe belediyelerinin sorumluluğundaki alanlarda da ihtiyaç olması halinde çalışma yürüttüklerini söyleyen Doğan, şu ifadelerle konuştu: "Yolu yenilemekle şehri yenilemiş olmuyoruz. Altını yenilemediğimiz sürece şehri yenilemiş sayılmayız. Bu nedenle altyapıya büyük önem veriyoruz"

IHA Terme ilçesinin yıllardır sel ve su taşkınlarıyla mücadele ettiğini hatırlatan Başkan Doğan, Salıpazarı Barajı'nın hem taşkın hem sulama amacının yanı sıra içme suyu ihtiyacını da karşılayabilmesi için arıtma tesisi projesini planladıklarını kaydetti.

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